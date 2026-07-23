أخبار من السعودية.. "الملك سلمان للإغاثة" ينشئ 15 بئرًا ارتوازية في 4 محليات بالسودان

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 15 بئرًا ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية، ومتكاملة المرافق، في المناطق المكتظة بالنازحين بمحليات مروي والدبة والبرقيق ودنقلا في الولاية الشمالية بجمهورية السودان، لتوفير مصادر مياه آمنة ومستدامة للمجتمعات الأكثر احتياجًا، والحد من معاناة السكان الناتجة عن شحّ المياه، بما يعزز الأمن المائي ويحسن جودة الحياة.

وتتكون كل محطة سقيا من بئر جوفية، ومضخة غاطسة وملحقاتها، وصهريج مياه بسعة 50 مترًا مكعبًا، وسور حماية محكم وفق مواصفات السلامة العالمية، وتعمل بالطاقة الشمسية. 150 ألف مستفيد ويستفيد من المحطات 150 ألف فرد، بينهم 75 ألف طفل، بما يسهم في توفير مياه شرب صالحة للاستهلاك البشري، والحد من الأمراض المنقولة عبر المياه، وتعزيز استدامة خدمات المياه في السودان.

وتأتي هذه الجهود المقدمة من المملكة، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، دعمًا لقطاع المياه، وتعزيزًا لقدراته، وتلبيةً للاحتياجات الأساسية للمجتمعات المستفيدة.