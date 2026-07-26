أخبار من السعودية.. "العناية بالحرمين" تعزز الرسائل التوعوية لسلامة قاصدي المسجد الحرام

تسهيل حركة المصلين

منظومة متكاملة

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رسائلها التوعوية والإرشادية الموجهة لقاصدي المسجد الحرام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة، ورفع مستوى الراحة، وتحسين انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام وساحاته، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المصلين والمعتمرين والزوار.وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بالسلوكيات الإيجابية التي تسهم في المحافظة على قدسية المكان، وفي مقدمتها المحافظة على نظافة المسجد الحرام ومرافقه، والوضوء في المواقع المخصصة، والحرص على توفير أجواء تعبدية يسودها السكينة والخشوع أثناء أداء الصلوات والمناسك.كما دعت قاصدي المسجد الحرام إلى تجنب الافتراش في الممرات والساحات، لما لذلك من أثر في تسهيل حركة المصلين والمعتمرين، وضمان انسيابية التنقل داخل المسجد الحرام ومرافقه، بما يحقق أعلى درجات السلامة والتنظيم.وشددت الهيئة على أهمية مراعاة كبار السن وذوي الإعاقة، وتقديم المساعدة لهم، والاهتمام بمتابعة الأطفال والمحافظة على سلامتهم، بما يعزز قيم التعاون والمسؤولية المشتركة، ويعكس الصورة الحضارية لقاصدي بيت الله الحرام.أوضحت أن هذه الرسائل تأتي ضمن منظومة توعوية متكاملة تنفذها على مدار العام، بهدف رفع مستوى الوعي بالإرشادات التنظيمية والسلوكيات الإيجابية داخل المسجد الحرام، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة، والمحافظة على قدسية المكان، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.