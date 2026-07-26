أخبار من السعودية.. "آل الشيخ" يدشّن خدمة بطاقة "مسلم جديد" الرقمية عبر "توكلنا"

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:33 مساءً كتب شريف احمد - دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد 12 صفر 1448هـ، بمكتبه في ديوان الوزارة، خدمة "بطاقة مسلم جديد” الرقمية.
جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الوزارة ومديري العموم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما ترتبط البطاقة بتطبيق "توكلنا” لتظهر ضمن البطاقات الشخصية فور اعتمادها، بما يتيح سهولة الوصول إليها والتحقق منها، بالتكامل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ويسهم المشروع في تحسين جودة البيانات، وإصدار تقارير وإحصاءات دقيقة تدعم عمليات التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب توفير رمز تحقق (QR Code) يضمن موثوقية البطاقة وصحة صدورها من الجهة الرسمية.
بالإضافة إلى تقليص مدة إنجاز الطلب من أشهر إلى دقائق معدودة، إضافة إلى إصدار بطاقة رقمية موثقة، وأرشفة جميع البيانات والمعاملات إلكترونيًا، وإتاحة إصدار تقارير وإحصاءات شاملة على مستوى المملكة.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير خدمات الوزارة، من خلال تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الإنفاق عبر تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتعزيز موثوقية إصدار بطاقات الدخول في الإسلام.
ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم التحول الرقمي، وحرص وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تقديم خدمات رقمية متطورة، تسهم في خدمة المسلمين الجدد، وتحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة، تحقيقاً لتطلعات ودعم القيادة الرشيدة.
جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الوزارة ومديري العموم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خدمة "بطاقة مسلم جديد” الرقميةويهدف المشروع إلى أتمته جميع مراحل طلب الدخول في الإسلام، بدءًا من تقديم الطلب وحتى اعتماده وإصدار بطاقة رقمية موثقة تعبر عن هوية الوزارة وشهادة الدخول في الإسلام، من خلال نظام إلكتروني متكامل.
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ويسهم المشروع في تحسين جودة البيانات، وإصدار تقارير وإحصاءات دقيقة تدعم عمليات التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب توفير رمز تحقق (QR Code) يضمن موثوقية البطاقة وصحة صدورها من الجهة الرسمية.
مستهدفات مهمةويحقق المشروع عددًا من المستهدفات، من أبرزها أتمته إجراءات طلب الدخول في الإسلام من البداية حتى إصدار البطاقة، وتحسين كفاءة إجراءات الاعتماد من خلال تقليصها من أكثر من (15) مرحلة إلى (4) مراحل فقط.
بالإضافة إلى تقليص مدة إنجاز الطلب من أشهر إلى دقائق معدودة، إضافة إلى إصدار بطاقة رقمية موثقة، وأرشفة جميع البيانات والمعاملات إلكترونيًا، وإتاحة إصدار تقارير وإحصاءات شاملة على مستوى المملكة.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير خدمات الوزارة، من خلال تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الإنفاق عبر تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتعزيز موثوقية إصدار بطاقات الدخول في الإسلام.
ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم التحول الرقمي، وحرص وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تقديم خدمات رقمية متطورة، تسهم في خدمة المسلمين الجدد، وتحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة، تحقيقاً لتطلعات ودعم القيادة الرشيدة.