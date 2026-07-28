أخبار من السعودية.. 40 % الحد الأعلى لدمج ذوي الإعاقة في المدارس الأهلية

برامج التعليم المستمر

معايير تنظيمية

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - رفعت وزارة التعليم الحد الأعلى لقبول الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الأهلية والعالمية من 25 إلى 40%. وتهدف التنظيمات الجديدة لتوسيع فرص التحاقهم بالتعليم وتعزيز دمجهم في البيئات المختلفة.وتضمنت الحزمة التشريعية إقرار ضوابط للتعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني لهذه الفئة، ويتيح هذا الإجراء الاستفادة من الوسائل الرقمية لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب وتلبيتها وفق احتياجاتهم الخاصة.نظمت الوزارة برامج التعليم المستمر للفئات التي تجاوزت سن التعليم النظامي لضمان استدامة تعلمهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية دور الأسرة بوصفها شريكاً رئيساً في مسيرة الطالب التعليمية.وأشارت الجهة المعنية إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المدرسة ومشاركة الأسرة في دعم الطالب منزلياً. وشملت القرارات وضع ضوابط للسكن الداخلي المخصص لذوي الإعاقة في القطاعين الخاص وغير الربحي.تهدف هذه المعايير التنظيمية إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للطلاب المستفيدين من خدمات السكن الداخلي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تطوير شاملة لمنظومة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.وأوضحت الوزارة أن التحديثات تسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة البرامج التعليمية. وتواكب هذه الخطوات مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتمكين ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم.