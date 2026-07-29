أخبار من السعودية.. 7,851 حالة.. عيادات "الملك سلمان للإغاثة" تقدم خدماتها في مخيم الزعتري

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية تقديم خدماتها الصحية للمستفيدين.

واستقبلت العيادات 7,851 حالة مريضة في مخيم الزعتري خلال شهر يونيو 2026، إذ راجع عيادات الطب العام 2,310 مرضى، وراجع عيادة الباطنية 646 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو.

واستقبلت عيادات الأطفال 710 مرضى، وراجع 359 مريضًا عيادة الأسنان.

واُستُقبلت 570 مريضة في العيادة النسوية، وراجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 228 مريضًا يعانون التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى.

فيما راجع (377) مريضًا عيادة العيون، و64 مريضًا راجعوا عيادة القلب، واستقبلت عيادة الأشعة التشخيصية 202 مريضًا، وعيادة الجلدية 244 مريضًا، وراجع 164 مريضًا عيادة الطب التأهيلي. التحاليل والأشعة واللقاحات وأجري 11,911 تحليلًا بمختلف أنواعها المخبرية، فيما أُجريت 934 عملية تصوير بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، وأُعطي 780 لقاحًا في عيادة التطعيمات، وأُجريت 1,197 جلسة علاج فيزيائي في قسم العلاج الطبيعي.