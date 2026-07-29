أخبار من السعودية.. ”الشؤون الدينية“ تعلن خطيبي الجمعة في الحرمين الشريفين

خطيبي الجمعة

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تسمية خطيبي صلاة الجمعة ليوم 17 صفر 1448 هـ في الحرمين الشريفين. وتهدف هذه الخطوة لتنظيم شؤون الإمامة وإثراء تجربة القاصدين والزائرين.وأوضحت الرئاسة أن فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري سيتولى إمامة المصلين وإلقاء خطبة الجمعة في المسجد الحرام.وفي المقابل، سيتولى فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير المهمة ذاتها في المسجد النبوي.وأكدت أن هذه الترتيبات تأتي ضمن مساعي التنظيم المستمر لشؤون الإمامة والخطابة في الحرمين الشريفين. وتسهم هذه الإجراءات المعتمدة في تعزيز الرسالة الدينية والتوعوية وفق توجيهات القيادة الرشيدة.