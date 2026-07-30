أخبار من السعودية.. موريتانيا تدعم المملكة في مواجهة استهداف المنشآت النفطية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعربت موريتانيا عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.
وجددت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته يوم الأربعاء، تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لحقها في اتخاذ كل ما من شأنه الدفاع عن أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحماية منشآتها الحيوية.
وجددت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته يوم الأربعاء، تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لحقها في اتخاذ كل ما من شأنه الدفاع عن أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحماية منشآتها الحيوية.