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أخبار من السعودية.. موريتانيا تدعم المملكة في مواجهة استهداف المنشآت النفطية

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واس - نواكشوط 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. موريتانيا تدعم المملكة في مواجهة استهداف المنشآت النفطية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعربت موريتانيا عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية في المملكة العربية باستخدام طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.
وجددت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته يوم الأربعاء، تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لحقها في اتخاذ كل ما من شأنه الدفاع عن أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحماية منشآتها الحيوية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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