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أخبار من السعودية.. دعم سعودي.. حفر 20 بئرًا متوسطة العمق في نيجيريا

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واس - أبوجا 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. دعم سعودي.. حفر 20 بئرًا متوسطة العمق في نيجيريا

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 2 أكتوبر 2025 حتى 9 فبراير 2026، مشروعًا لحفر 20 بئرًا متوسطة العمق في ولايات كانو ونصراوة وبينو وأويو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، ضمن جهود المركز المستمرة لتنمية الأمن المائي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الأكثر احتياجًا.
وتضمن المشروع حفر 20 بئرًا متوسطة بعمق يتراوح بين 100 و120 مترًا لكل بئر مزودة بخزانات للمياه ومنظومات تعمل بالطاقة الشمسية، بما يسهم في توفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة، والحد من الأمراض المنقولة بالمياه، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، يستفيد منه 95 ألف فرد.

دعم قطاع المياه

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع المياه وتهيئة البيئة الصحية وتعزيز التمكين الاقتصادي في الدول المحتاجة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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