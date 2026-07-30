أخبار من السعودية.. «التعليم» تعتمد «البرنامج الفردي» لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة

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خدمات مساندة

تكامل الجهود

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:46 مساءً كتب شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم «البرنامج التعليمي الفردي» ليكون الوثيقة الأساسية والملزمة التي تُبنى عليها كافة الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتشمل الخدمات التعليمية والمساندة والانتقالية وفقاً لنتائج التشخيص وتقييم الاحتياج.أوضحت الوزارة أن إعداد البرنامج يتم بمشاركة فريق متعدد التخصصات إلى جانب أسرة الطالب والجهات ذات العلاقة. وتضمن هذه الشراكة تحديد الأهداف التعليمية المناسبة، والخدمات المطلوبة، مع وضع آليات دقيقة لتنفيذها ومتابعة نتائجها.يخضع البرنامج لمراجعة دورية لمواكبة تطور مستوى الطالب؛ حيث يتضمن تحديد «الخدمات المساندة» التي تعزز قدرته على التعلم والمشاركة، كخدمات التواصل، والدعم النفسي والاجتماعي، والعلاج الوظيفي والحركي، والتقنيات المساعدة.كما يشتمل البرنامج على «الخدمات الانتقالية» التي تمهد طريق الطالب للانتقال السلس بين المراحل التعليمية، وتساعده مستقبلاً في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، أو التدريب المهني والتوظيف، وصولاً إلى العيش المستقل والمشاركة المجتمعية.أكدت وزارة التعليم أن هذا البرنامج يمثل محور العمل الأساسي في برامج ذوي الإعاقة، كونه يضمن تكامل جهود المدرسة والأسرة والمتخصصين، ويسهم بشكل مباشر في رفع جودة التعليم وتحقيق مستهدفات التمكين والدمج الشامل.