أخبار من السعودية.. تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق الدورة الـ 46 لمسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن الكريم غدًا

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الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:39 مساءً كتب شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تنطلق غدًا الخميس 23 صفر 1448هـ، أعمال الدورة السادسة والأربعين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الفترة من 23 صفر إلى 6 ربيع الأول 1448هـ، بمشاركة (334) متسابقًا ومتسابقة يمثلون (133) دولة، في أكبر مشاركة تشهدها المسابقة منذ انطلاقها قبل نحو أربعة عقود.
واستكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية جميع الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية لاستقبال المتسابقين الذين يبدأ وصولهم يوم غد الخميس الموافق 23 صفر الجاري إلى مكة المكرمة.
كما هيأت الوزارة مقار إقامة الوفود بجوار المسجد الحرام، إلى جانب تجهيز مواقع المنافسات واعتماد برامج ثقافية وزيارات للمعالم التاريخية بمكة المكرمة والمدينة المنورة تهدف لإثراء تجربة المشاركين ومرافقيهم وإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، إضافة إلى تقديم نسخة متميزة تعكس المكانة العالمية للمسابقة وريادة المملكة في خدمة القرآن الكريم والعناية بأهله.
وتقام التصفيات النهائية والحفل الختامي للبنين في رحاب المسجد الحرام، فيما تُقام منافسات قسم الإناث والحفل الختامي في القاعة الكبرى بفندق هيلتون المؤتمرات بمكة المكرمة، في خطوة تاريخية تشهدها المسابقة بإقامة منافسات مستقلة للإناث للمرة الأولى في تاريخها بعد صدور الموافقة الكريمة بناءً على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية، وبما يعكس التطور الذي تشهده المسابقة واتساع نطاق المشاركة الدولية والاهتمام بالمرأة التي تعتبر نواة المجتمع الإسلامي.
وتتضمن المسابقة خمسة فروع تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات السبع المتواترة، وحفظه كاملًا مع تفسير مفرداته، وحفظه كاملًا، وحفظ خمسة عشر جزءًا، وحفظ خمسة أجزاء متتالية، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها (10,260,000) ريال، وهي الأعلى منذ انطلاق المسابقة.
وتأتي هذه الدورة امتدادًا لجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تطوير المسابقات القرآنية الدولية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها رائدة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ رسالتها العالمية في نشر العناية بكتاب الله وتشجيع حفظه وتلاوته وتدبره.
واستكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية جميع الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية لاستقبال المتسابقين الذين يبدأ وصولهم يوم غد الخميس الموافق 23 صفر الجاري إلى مكة المكرمة.
كما هيأت الوزارة مقار إقامة الوفود بجوار المسجد الحرام، إلى جانب تجهيز مواقع المنافسات واعتماد برامج ثقافية وزيارات للمعالم التاريخية بمكة المكرمة والمدينة المنورة تهدف لإثراء تجربة المشاركين ومرافقيهم وإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، إضافة إلى تقديم نسخة متميزة تعكس المكانة العالمية للمسابقة وريادة المملكة في خدمة القرآن الكريم والعناية بأهله.
تصفيات المسابقةوتهدف المسابقة التي تعتبر درة المسابقات العالمية إلى تشجيع أبناء وبنات المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظًا وفهمًا وتدبرًا، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة القرآن الكريم، وربط الناشئة بكتاب الله، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية وريادتها في خدمة القرآن الكريم وتعليمه ورعاية حفظته.
وتقام التصفيات النهائية والحفل الختامي للبنين في رحاب المسجد الحرام، فيما تُقام منافسات قسم الإناث والحفل الختامي في القاعة الكبرى بفندق هيلتون المؤتمرات بمكة المكرمة، في خطوة تاريخية تشهدها المسابقة بإقامة منافسات مستقلة للإناث للمرة الأولى في تاريخها بعد صدور الموافقة الكريمة بناءً على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية، وبما يعكس التطور الذي تشهده المسابقة واتساع نطاق المشاركة الدولية والاهتمام بالمرأة التي تعتبر نواة المجتمع الإسلامي.
وتتضمن المسابقة خمسة فروع تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات السبع المتواترة، وحفظه كاملًا مع تفسير مفرداته، وحفظه كاملًا، وحفظ خمسة عشر جزءًا، وحفظ خمسة أجزاء متتالية، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها (10,260,000) ريال، وهي الأعلى منذ انطلاق المسابقة.
وتأتي هذه الدورة امتدادًا لجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تطوير المسابقات القرآنية الدولية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها رائدة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ رسالتها العالمية في نشر العناية بكتاب الله وتشجيع حفظه وتلاوته وتدبره.