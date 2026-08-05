أخبار من السعودية.. مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل 11 منشأة صحية في اليمن

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:39 مساءً كتب شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لإعادة تأهيل وتجهيز 11 منشأة صحية في الجمهورية اليمنية.
ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، يجري بموجبه إعادة تأهيل وبناء وتوسعة 11 منشأة صحية في محافظات لحج، والضالع، وسقطرى، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للمرافق الصحية، يستفيد منه 112,073 فردًا.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية التي تقدمها عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتحسين الاستجابة الطبية في المنشآت الصحية القائمة وزيادة الوصول للخدمات المقدمة للمرضى.
ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، يجري بموجبه إعادة تأهيل وبناء وتوسعة 11 منشأة صحية في محافظات لحج، والضالع، وسقطرى، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للمرافق الصحية، يستفيد منه 112,073 فردًا.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية التي تقدمها عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتحسين الاستجابة الطبية في المنشآت الصحية القائمة وزيادة الوصول للخدمات المقدمة للمرضى.