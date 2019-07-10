نظام فارس لمتابعة سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية نظام فارس وذلك من اجل متابعة كافة التغييرات التي سوف تطرأ على سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 هـ ، حيث سارع العديد من المعلمين والمعلمات إلى نظام فارس من أجل الإستعلام عن الراتب وذلك بعد إعتماد وزارة التعليم لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ، وذلك بعد موافقة من قبل مجلس الوزارة على سلم الرواتب ورفع الحد الأعلي لراتب شاغل الوظيفة التعليمة ، ورفع مكافأة نهاية الخدمة لمن يمضي 31 سنة أو أكثر .

نظام فارس يجيب هل سوف يتغير الراتب

بحث الكثير من المعلمين عن قيمة الراتب ، وذلك من خلال زيارة نظام فارس ، وقد أكدت وزارة التعليم في دولة المملكة العربية السعودية حيث سوف يبدأ العمل بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة بعد 18 يوماً من تاريخ نشرها إي بعد إستحقاق المعلم للعلاوة السنوية ، وهو ما يعني أن إي معلم يجب إنتظار القفزة في الرواتب والعلاوت سوف يحصل عليها إعتباراً من 01-01-2020 .

نظام فارس 1440

يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية نظامياً فرعياً من أنظمة فارس للموارد البشرية ، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف ( المعلم أو الإداري ) الحصول عليها وأخذ الموافقات ، كما يتيح فارس الخدمة الذاتية العديد من الخدمات منها طلبات الإجازات ، إبلاغ مباشرة بعد إجازة ، طلبات البدلات ، طلب قطع إجازة ، طلب تعديل مدة إجازة ، طلب إلغاء إجازة .

رابط نظام فارس من اجل خدمات وزارة التعليم

يبحث الكثير عن رابط نظام فارس ، ونرصد لكم الخطوات من أجل التسجيل في الخدمة الذاتية : إدخال رقم السجل المدني والحساب البنكي الخاص به ، ورقم هاتفه الجوال ، وبريده الإلكتروني الذي سيتم التواصل من خلاله ، كما ويتيح النظام الإستعلام منها كشف الراتب والبيانات الأساسية للموظف ، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط التالي هــــنـــا