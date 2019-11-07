نتائج القدرات 1441 qiyas “الورقي” الفترة الأولى (بنين، بنات) موقع قياس الخدمات...

تم إطلاق نتائج القدرات 1441 الورقي الفترة الأولى للبنين والبنات من جانب المركز الوطني للقياس بشكل رسمي، حيث أعلن حساب قياس تويتر عن إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط اختبارات القدرات العامة 1441، ليتم الاستعلام عن النتائج فقط برقم السجل المدني وكلمة المرور من خلال صفحة قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي الذي يمكنكم الولوج إليه عن طريق اتباع رابط دخول موقع قياس الرسمي المرفق بالمقال.

فبعد أن الانتهاء من إجراء اختبارات قياس المركز الوطني، فيقوم المركز بعملية تصحيح إجابات المختبرين عن طريق المُصحح الآلي، حيث يتم تصحيح اختبارات من قبل إدارة التصحيح والنتائج التي تقوم بالتصحيح إلكترونياً عبر عبر ماسحات ضوئية خاصة ومتطورة دون وجود تدخلاً من جانب العناصر البشرية في عملية تصحيح إجابات اختبارات القياس، ويعطي ذلك مصداقية كبيرة لعملية تصحيح اختبارات قياس للحصول على نتائج من قاموا بأداء الاختبارات، ويمكنكم الإطلاع على نتائج قياس برقم الهوية الوطنية من خلال اتباع رابط قياس الخدمات الإلكترونية المرفق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

قياس نتائج القدرات 1441

يتيح مركز قياس إمكانية الاستعلام عن نتيجة اختبار من الاختبارات التي أجريت من خلاله إلكترونياً عن طريق موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي، حيث يُعطي الفرصة لكافة المستفيدين والمستفيدات من اختبارات القياس 1441 للحصول على نتيجة اختباراتهم التي تقدموا لإجرائها في المركز الوطني للقياس، وتستهدف اختبارات قياس من إتاحة خدمة “استعلام عن نتيجة اختبار” الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، حيث يمكن لهذه الفئات المذكورة القيام بالاستعلام عن نتائج قياس بأي اختبار من الاختبارات عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية المتاحة وفقاً للمواعيد المحددة رسمياً.

ويتم دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية qiyas للاستعلام عن نتائج القدرات 1441 عن طريق الدخول إلى ملف المستفيد أو المستفيدة، ويتطلب الدخول في الوقت الحالي إلى خدمة الاستعلام عن نتيجة قياس 1441 كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بك ثم إدخال الرمز التوضيحي الموجود بالصورة بصفحة الاستعلام عن النتائج، ومن ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”، وبذلك يكون المستفيد قد دخل على الملف الخاص به في الموقع.

وبعد القيام بتسجيل دخول قياس الخدمات الإلكترونية بكتابة وتعبئة البيانات المطلوبة، فبذلك تكون قد أصبحت متواجداً بالملف الشخصي الخاص بكل مستفيد أو مستفيدة، ويتم إكمال خاصية الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط من خلال اختيار النتائج وتحديد نوع الاختبار الذي تم إجرائه في المواعيد المحددة من قبل المركز الوطني للقياس وهو اختبار “القدرات العامة 1441” ثم الضغط على أيقونة “بحث”، ومن يرغب في دخول صفحة الاستعلام عن نتائج القدرات 1441 برقم الهوية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (e-services.qiyas.sa) الرسمي.

استعلام نتائج قياس برقم الهوية 1441

يتم الاستعلام الآن عن نتائج قياس القدرات العامة برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني عن طريق موقع قياس الخدمات الإلكترونية، ويجب العلم أنه ليس هناك نجاحاً أو رسوباً في اختبار القدرات العامة، وإنما يحصل المُختبر على درجة يكون أقصاها مائة درجة، ولهذه الدرجة وزن معين عند الجهة التي يتقدم إليها، ويجب عدم مقارنة درجة اختبار القدرات بنسبة الثانوية العامة أو الاختبارات الأخرى فكل اختبار له أهدافه المحددة، وما يهم الطالب هو موقعه وترتيبه بين الطلاب الذين قاموا بأداء الاختبار وفقاً لما يلي:

م درجة الطالب موقعه 1 81 درجة فأكثر أعلى 5% من الطلاب 2 78 درجة فأكثر أعلى 10% من الطلاب 3 73 درجة فأكثر أعلى 20% من الطلاب 4 70 درجة فأكثر أعلى 30% من الطلاب 5 65 درجة الـمــتـوســـــط 6 60 درجة فأقل أقل 30% من الطلاب

وسيتم تزويد الجامعات والكليات التي تشترط الاختبار بـ نتائج القدرات 1441 إلكترونيا من جانب المركز الوطني للقياس (تُرسل الدرجة الأعلى التي حصل عليها المختبر إذا أدى الاختبار أكثر من مرة)، ولن يُشترط تقديم نتيجة اختبار القدرات العامة 1441 في شهادة ورقية لتلك الجهات.