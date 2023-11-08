ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، وجماهير النادي الأهلي تترقب بفارغ الصبر المباراة القادمة لفريقها أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الدوري المصري. بعد النجاح في الجولة السادسة من الدوري، حيث انتصر الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، يطمح الفريق للاستمرار في تحقيق الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

من جهتهم، قدّم فريق سيراميكا كليوباترا أداءً جيدًا في الجولة السادسة حين تغلب على بيراميدز بنتيجة 2-0. وعلى الرغم من مركزهم الحالي في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، إلا أنهم يملكون مباراة مؤجلة وفرصة لتقديم أداء أفضل وتحقيق نتائج إيجابية.

تتجدد التحديات والآمال لكل فريق في هذا اللقاء المهم، ويتوقع الجمهور رؤية مباراة مثيرة ومشوقة. سيكون هذا اللقاء فرصة لمتابعة أداء الفريقين وربما رؤية بروز نجوم جدد في الملعب.

بالتأكيد، ستكون المباراة فرصة للجمهور لتشجيع الفريق المحبوب ومساندته في تحقيق الانتصارات، وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا الموسم. يترقب عشاق الأهلي وسيراميكا كليوباترا هذا اللقاء بحماس وترقب كبيرين، وذلك لمتابعة المشهد الكروي الرائع الذي سيُقدمه الفريقان.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ستقام المباراة في الرابعة عصرًا غدًا الأربعاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وهي مباراة مؤجلة من الجولة الثانية.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

سيتم بث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم على موقع وتليفزيون Kora Plus بجانب قناة أون تايم سبورت.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية.

قائمة غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حمزة علاء وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وكهربا وعمرو السولية وصلاح محسن وعلي معلول وكريستو.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا

وضمت قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا الأسماء التالية:

محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس وكريم فؤاد وإمام عاشور وكريم نيدفيد وأليو ديانج ومروان عطية وافشة وكوكا واحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وموديست.