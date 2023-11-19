ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.. كورة لايف

يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.. كورة لايف، تقدم الخليج 365 لمتابعيها موعد مباراة مصر وسيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

يخوض منتخب مصر مواجهة أمام سيراليون اليوم الأحد، في ليبيريا في الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المفارقات أن منتخب سيراليون يملك أفضلية على حساب منتخب مصر في تاريخ المواجهات، حيث التقى المنتخبان مرتين فى تصفيات أمم أفريقيا عام 2012 وكانت للمنتخب السيراليوني الغلبة فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بينما كان التعادل حاضرًا على الأراضي المصرية.

سيكون هناك تركيز كبير على اللاعبين المحوريين في المباراة. في صفوف منتخب مصر، يتواجد نجوم مثل محمد صلاح و مصطفى محمد و تريزيجية. اللذين يعتبرون لاعبين مهمين قادرين على قلب موازين المباراة. أما في صفوف منتخب سيراليون، فإن لديهم نجوم اخرون قادرون على حسم المواجهة في اي لحظة .

من خلال تحليل الأداء والنتائج السابقة، يبدو أن المباراة بين مصر وسيراليون ستكون مفتوحة لأي نتيجة. يعتمد منتخب مصر على خبرته وجودة لاعبيه، ولكن يجب أن يكونوا حذرين من التنظيم الدفاعي القوي لـ سيراليون وقدرتهم على التهديد من الهجمات المرتدة. من المتوقع أن تشهد المباراة سيطرة واضحة من منتخب مصر في الاستحواذ على الكرة وخلق فرص التسجيل، في حين سيحاول منتخب سيراليون الاستفادة من الهجمات السريعة والكرات الثابتة لإحراج الفريق المنافس, مباراة مصر كورة لايف.

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وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها منتخب مصر مع نظيره منتخب سيراليون، وأول مرة منذ عام 2011، ويبحث منتخب مصر عن فوزه الأول تاريخيا على منتخب سيراليون بعدما انتهى اللقاءان التاريخيان بين المنتخبين بالتعادل وفوز المنتخب السيراليوني.

متى موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، هو يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026؟

حصلت مجموعة قنوات SSC السعودية على حقوق جميع مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026، وستنقل مباراة منتخب مصر وسيراليون على قناة SSC 1 HD.

وسيذاع اللقاء أيضًا على قناة أون تايم سبورت، والتي تعد الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية والمباريات الودية للفراعنة أيضًا.