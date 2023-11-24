ياسر رشاد - القاهرة - يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والاتفاق في يلا شوت دوري روشن السعودي.. YALLA SHOOT

يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والاتفاق في يلا شوت دوري روشن السعودي.. YALLA SHOOT، يستضيف فريق الاتفاق نظيره الاتحاد في مواجهة قوية على ملعب عبد الله الدبل، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري السعودي.

ويحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي الاتفاق، في مباراة يمكن اعتبارها قمة الجولة 14 في الدوري السعودي 2024، تجمع بينهما في ملعب فارس الدهناء بالدمام.

أعد أصحاب الأرض العدة هذا الموسم جيدًا، مستقطبين نجوم عالميين يقودهم المدرب ستيفن جيرارد، وحتى الآن يسير الفريق بخطى ثابتة، حيث يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، وهو ليس ببعيد عن المراكز الآسيوية، حيث تفصله 3 نقاطٍ فقط.

على الجانب الآخر، عرف النمور من أين تؤكل الكتف أخيرًا مع رحيل نونو سانتو، حامل لقب الدوري الذي تراجعت معه النتائج مؤخرًا، وحقق العميد فوزًا هامًا في اللقاء الأخير على أبها، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس.

يمكنك مشاهدة مباراة اتحاد جدة والاتفاق عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة اتحاد جدة والاتفاق عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ما يمنح المباراة أهمية أكبر هي تراجع نتائج فارس الدهناء في المباريات الأخيرة، فبذلك، ستكون هذه المباراة قمة العودة للفريقين أو مواصلة التراجع.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2024

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد : 12380.

: 12380. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة 14 من الدوري السعودي 2024 هو الجمعة 24 نوفمبر 2023 وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.