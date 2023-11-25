تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفاً ثقيلا على نظيره قادش مساء غدًا الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد ٣٢ نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز السادس عشر برصيد ١٠ نقاط.

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وكان ريال مدريد قد فاز قبل التوقف الدولي الأخير على حساب فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على أرضية ملعب ميستايا.

وقد فشل قادش في تحقيق أي فوز في أخر ٨ مباريات خاضها في الدوري الإسباني، بينما ريال مدريد لم يتعرض للهزيمة في أخر ٧ مباريات في الليجا.

ولم يتعرض فريق المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، لأي هزيمة أمام قادش في أخر ٥ مباريات في جميع البطولات.

ومن المتوقع أن يدخل النادي الملكي لهذه المباراة بتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كارفاخال، روديجير، ألابا، ميندي.

الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش.

الهجوم: بيلينجهام، خوسيلو، رودريجو.

وستكون مباراة النادي الملكي التالية يوم الأربعاء أمام نابولي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.