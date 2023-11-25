ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما كورة اون لاين في دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما كورة اون لاين في دوري أبطال أفريقيا، يبحث الكثيرون من عشاق الكرة الافريقية عن موعد مباراة الاهلى وميدياما اليوم والقنوات الناقلة مجانا للموقعة الكروية ضمن الجولة الاولى من منافسات دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويعرض موقع الخليج 365، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات حول العالم، لذا سوف نرصد لكم عبر السطور الآتية، موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ميدياما في دوري الأبطال، والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم ضد ميدياما الغاني.

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق ميدياما بطل غانا، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن أولى مواجهات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023/2024، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي أحداث مباراة الأهلي اليوم ضد ميدياما الغاني.

تجرى المباراة التي تجمع بين المارد الأحمر المصري ونادي ميدياما الغاني منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات ببطولة كأس دوري أبطال افريقيا 2023-2024 مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 عبى ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكه المكرمة والاسعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

يحكم المباراة وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي بوبو تراوي ويعاونه مودبيو ساماكي وأمادو بيلي وأمادو والحكم الرابع في المباراة سوري إبراهيما كيتا فيما أعلنت نجموعة قنوات Bein Sport أن النعلق الرياضي على محمد سيتولي التعليق على المباراة.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وميدياما عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويلتقي اليوم نادي الأهلى المصرى مع نادى ميدياما الغانى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا. اللقاء سيقام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا على أرضية ملعب استاد السلام.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

وتم تحديد موعد مباراة النادي الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2023، يوم السبت 25 نوفمبر 2023، على ملعب القاهرة الدولي بمصر، حيث ستعطى صافرة انطلاقتها في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة النادي الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا؟

أعلنت مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن توصلها لاتفاق جديد مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل بث مباريات المسابقات التي يشرف عليها.

وبالتالي تعود الشبكة الرياضية الشهيرة لاحتكار بث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تخصيص القناة رقم beIN Sports HD 6، لبث مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر الإنترنت؟

بإمكان الجمهور العربي والجزائري على وجه الخصوص متابعة البث المباشر لمباراة مباراة الأهلي وميدياما عبر بدائل أخرى، حيث سيتم نقل هذه المباراة عبر تطبيق "تود"، أو من خلال خدمة "بي إن كونكت"، لكن يتوجب على من يرغب في متابعة المباراة أن يكون مشتركا في إحدى هاتين الخدمتين.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة ؟

الموعد المباراة توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة السبت 25 نوفمبر 2023

الأهلي - ميدياما

21:00

22:00

23:00

beIN Sports HD 6



معلب المباراة: استاد القاهرة الدولي

البطولة: دوري أبطال إفريقيا - الجولة الأولى - ذهاب

حكم المباراة: غير محدد

معلق المباراة: غير محدد

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام ميدياما؟

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - أنتوني موديست - بيرسي تاو