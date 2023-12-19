ترتيب مجموعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من سيمبا

خسر فريق الوداد البيضاوي المغربي، من نظيره سيمبا التنزاني، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثنائية الفوز لصالح فريق سيمبا التنزاني، ليندر ويلي إيسومبا أونانا في الدقيقة 36، والدقيقة 38، أمام الوداد المغربي، في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

ورفع سيمبا التنزاني رصيده إلى 5 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد الوداد المغربي عند 3 نقاط محتلًا المركز الرابع.

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ومن المقرر أن يواجه أسيك ميموزا نظيره جوانينج جالاكسي، من نفس المجموعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء.

ترتيب مجموعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

1- أسيك ميموزا برصيد 7 نقاط

2- سيمبا التنزاني برصيد 5 نقاط

3- جوانينج جالاكسي برصيد 4 نقاط

4- الوداد المغربي برصيد 3 نقاط