اختتام منافسات بطولة المملكة للمبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة «الجولة الذهبية» تحت 20 عاما، التي أقيمت في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام. وتوج محمد بو علي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزين؛ حيث حقق محمد العمرو «النصر» ذهبية سلاح السيبر، وجاء عبدالله المنسف «العدالة» ثانيا، وزياد المطيري «الاتحاد» ثالثا. ونال أحمد الفيحاني «الجزيرة» ذهبية سلاح الأبيه، وحل حسن عباد «النهضة» ثانيا، وأحمد هزازي «الهلال» ثالثا. فيما انتزع إبراهيم الهديب «النصر» ذهبية سلاح الشيش، وحل زميله مشعل الرشيد ثانيا، ومحمد الدخيل «الهلال» ثالثا. وشهدت البطولة تنافسا مثيرا بين المشاركين، كما حظيت بمتابعة من محبي رياضة المبارزة.

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