كهربا يصدم الزمالك بعد الكشف عن أمنياته في عام 2024

وجه محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، صدمة لـ الزمالك بعد الكشف عن أمنياته التي يتطلع لتحقيقها في عام 2024.

وأكد محمود كهربا، أنه لا يتمنى دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك في عام 2024، ولكنه يحلم بتحقيق لقب أمم أفريقيا مع منتخب مصر.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إنه لا يحلم بدفع غرامة الزمالك في عام 2024، ولكنه يتمنى تحقيق جميع البطولات مع الاهلي والفوز بأمم أفريقيا مع المنتخب.

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وأوضح نجم الاهلي، أن السنة الماضية كانت رائعة للغاية ويرى أن اللقطة الأجمل بالنسبة له في العام هي عودته إلى كرة القدم بعد فترة صعبة.

وعن إمام عاشور، قال كهربا:”كنت بجواره منذ دخوله الاهلي ومازال لديه الكثير ليقدمه للنادي وتغير في كل شيء”.

وشدد كهربا، على أن جميع لاعبي الاهلي على قلب رجلًا واحد، مؤكدًا:” موديست سعيد بالأجواء في النادي، وسعيد بالحياة معنا”.

واختتم كهربا:”أوجه الشكر إلى جماهير الاهلي، وكلماتي لا تصف مدى حبي لهم، وأتمنى في كل مباراة أن أكون عند حسن ظنهم”.