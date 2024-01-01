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يايسله يضحي بنجم الاهلي السعودي المحترف في يناير

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ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي

ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الكروي بالنادي الاهلي السعودي، قرر الإطاحة بنجمه المحترف في يناير المقبل.

ويحتل فريق اهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة.

وأكدت التقارير، أن يايسله مدرب الاهلي أنهى تقريره الفني الخاص بالفريق وسيقوم بتسليمه إلى الإدارة خلال الساعات القادمة.

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وأشارت إلى أن مدرب الاهلي طالب في تقريره برحيل أحد أجانب الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لعدم استمراره في رغبته.

وأوضحت: “مدرب الاهلي طالب الإدارة بتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي بلاعب وسط، ولاعب رأس حربة”.

وفي سياق آخر فقد أشارت شبكة “Talk Sports“، أن البرازيلي روبرت فيرمينو نجم الاهلي، اقترب من الرحيل عن جدة بسبب قلة مشاركاته مع الراقي، وأنه يفاضل بين العودة إلى أوروبا أو اللعب في مسقط رأسه البرازيل، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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