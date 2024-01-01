مهاجم بلجيكي يقترب من الهلال السعودي في يناير

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي الهلال السعودي يتطلع للتعاقد مع مهاجم بلجيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم صفوي الفريق الكروي الأول.

وأكدت التقارير أن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الميركاتو الشتوي، رغم المستوى المميز الذي يقدمه ألكسندر ميتروفيتش.

وبحسب تقارير صحفية تركية، فإن هناك رغبة من الهلال السعودي للتعاقد مع البلجيكي ميتشي باتشواي لاعب فنربخشة التركي.

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وأوضحت التقارير أن الهلال سيقدم عرضًا لنادي فنربخشة التركي، بقيمة 15 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات المهاجم ميتشي باتشواي، صاحب الـ 30 عامًا.

ولم تكشف التقارير عن موقف اللاعب البلجيكي أو ناديه التركي، من رحيله إلى الدوري السعودي عبر بوابة الهلال، في انتقالات يناير.

والجدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2023-2024، برصيد 53 نقطة.