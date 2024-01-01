رابطة الأندية المحترفة تعلن جدول مباريات كأس الرابطة



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن جدول بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تقسم إلى 4 مجموعات كل مجموعة بها 4 أندية.

واعتذر ناديي الأهلي والزمالك عن المشاركة في كأس الرابطة للأندية هذا العام، لأسباب فنية وأخرى تتعلق بضغط المباريات.

ويتواجد في البطولة 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 فرق، وتنطلق البطولة يوم 8 يناير المقبل، خلال فترة التوقف الدولي الممتدة حتى فبراير المقبل.

وتلعب الأندية حتى الوصول إلى المباراة النهائية ولن يكون هناك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على أن يحصل بطل كأس الرابطة على مليون ونصف جنيهًا ويتأهل مباشرة إلى كأس السوبر للأندية الأبطال، بينما الوصيف يحصل على مليون جنيه.

مجموعات كأس الرابطة:

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

جدول مباريات المجموعة الأولى:

الجولة الأولى

مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري

بلدية المحلة ضد سموحة

الجولة الثانية

الاتحاد ضد بلدية المحلة

سموحة ضد مودرن فيوتشر

الجولة الثالثة

مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة

الاتحاد السكندري ضد سموحة

جدول مباريات من المجموعة الثانية:

الجولة

بيراميدز ضد فاركو

زد ضد طلائع الجيش

الجولة الثانية

فاركو ضد زد

طلائع الجيش ضد بيراميدز

الجولة الثالثة

بيراميدز ضد زد

فاركو ضد طلائع الجيش

جدول مباريات المجموعة الثالثة:

الجولة الأولى

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي

الداخلية ضد الإسماعيلي

الجولة الثانية

إنبي ضد الداخلية

والاسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا

الجولة الثالثة

سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية

إنبي ضد الإسماعيلي

جدول مباريات المجموعة الرابعة:

الجولة الأولى

المصري ضد المقاولون العرب

الجونة ضد البنك الاهلي

الجولة الثانية

المقاولون العرب ضد الجونة

البنك الأهلي ضد المصري

الجولة الثالثة

المصري ضد الجونة

المقاولون ضد البنك الاهلي

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