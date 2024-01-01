وليد صلاح الدين: نزول فيتوريا بمعدل أعمار منتخب مصر أمر جيد للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي زد، إن نزول البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بمعدل أعمار لاعبي المنتخب الوطني في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2024 أمر جيد للغاية، لأنه حينما يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أمريكا 2026 يجب أن تكون متوسط أعمار اللاعبين ما بين 26 و27 عامًا.

وأوضح "صلاح الدين"، في لقاءه على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأحد، أنه حينما يصل منتخب مصر إلى مونديال 2026 سيكون هناك ارتفاع كبير في معدل أعمار بعض اللاعبين مثل محمد صلاح وأحمد حجازي، لكن المنافسات المونديالية تحتاج أعمار لاعبين أقل من 30 عاما ويتمتعون بلياقة بدنية كبيرة وعالية.

وأضاف أن فيتوريا نزل بمتوسط الأعمار في قائمة منتخب مصر، لكي يجمع ما بين الخبرة في محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد الشناوي، ولاعبين جدد مثل أحمد نبيل كوكا ومحمد صبحي ومصطفى فتحي.

وأكد أن منتخب مصر يقدم أداء جيد ورائع الفترة الحالية، وانتهت نغمة بناء اللاعب على محمد صلاح فقط، لأنه هناك مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه في خط الهجوم، فضلا عن مميزات خط الوسط الذي يضم إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وفي الدفاع محمد هاني ومحمد عبد المنعم، مطالبًا المصريين بدعم منتخب مصر وفيتوريا في مشوارهم في كأس الأمم الأفريقية وحتى التأهل إلى كأس العالم 2026.



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