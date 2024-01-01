سيراميكا يفتح النار على روي فيتوريا بسبب قائمة المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - شن طارق أبو العنين ناب رئيس سيراميكا كليوباترا هجوماً عنيفاً على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وأبدى أبو العنين إعتراضه على إختيارات فيتوريا لقائمة الفراعنة قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقال أبو العنين في تصريحات عبر الصحفة الرسمية للنادي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” : " اتسائل عن المعايير التي اعتمد عليها المدير الفني للمنتخب في اختيار القائمة النهائية التي شهدت استبعاد جميع لاعبي نادي سيراميكا كليوباترا، رغم أن القائمة المبدئية التي ضمت 55 لاعبا شهدت تواجد 5 لاعبين هم محمد بسام حارس المرمى المتألق بشهادة الجميع، وأحمد رمضان بيكهام جوكر خط الدفاع المتميز، ومحمد شكري نجم الجبهة اليسرى وصاحب المستوى الثابت ومحمد إبراهيم قائد خط الوسط المحنك صاحب الخبرات الكبيرة والجهد الوفير، وأحمد ياسر ريان المهاجم الدولي الذي يتصدر الترشيحات دائما".

وأضاف: " أؤكد أن اختيارات روي فيتوريا للقائمة النهائية مثيرة لعلامات الاستفهام، خاصة مع تألق اللاعبين الخمسة على الصعيدين الفردي والجماعي وانعكس ذلك على نتائج الفريق في المسابقات المختلفة، ونجح نادي سيراميكا كليوباترا في أن يحظى بشهادة جميع الخبراء والمحللين كفريق يقدم مردودًا محترمًا".

وأكمل أبو العنين : "اللاعبون الخمسة يستحقون التواجد في القائمة ونيل شرف تمثيل المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية، فيتوريا لم يقدم تبريرًا منطقيًا لاختياراته للقائمة النهائية، ولم تكن تصريحاته مقنعة بشأن استبعاد عدد كبير من النجوم وفي مقدمتهم خماسي سيراميكا كليوباترا المتألق".

وأتم: "نادي سيراميكا كليوباترا، يظل داعمًا لمنتخب مصر وللجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، من أجل تحقيق حلم جموع الشعب المصري في التتويج بـكأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه وإعادة اللقب لدولاب بطولات الكرة المصرية، بعد غياب طويل استمر 14 عاما، منذ الفوز بنسخة 2010 في أنجولا تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة".