موعد انضمام دوليي الزمالك لمعسكر المنتخب



محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن ينضم ثلاثي الزمالك الدوليون لمعسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها شهر يناير الجاري بدولة كوت ديفوار .

ويتواجد في صفوف المنتخب الوطني من نادي الزمالك الثلاثي، أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمد صبحي.

ومنح معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض راحة للثنائي الدولي أحمد "زيزو" وأحمد فتوح راحة من التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت أمس الأحد على ملعب النادي، وذلك قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي المقابل، حرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق على التواجد في مران اليوم للحفاظ على لياقته البدنية.