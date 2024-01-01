شباب الأهلي يواصل تفوقه في دوري الجمهورية باعتلاء الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد عام 2003 من تحقيق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على نظيره طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة ١٧ من دوري الجمهورية للشباب.

وخلال مجريات اللقاء ، افتتح طنطا التسجيل مبكرًا بهدف من ركلة جزاء، في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك الأهلي التعادل عن طريق عبد الرحمن شريف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

واصل الأهلي تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث عن طريق سمير محمد من ركلة جزاء في الدقيقة ٦٠، وميدو نبيل في الدقيقة ٦٨، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - ١.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: إسلام عبد الله - عبد الجواد عبد الرحمن - - إبراهيم عبد الحكيم - مازن أسامة.

الوسط: سعد محمد - ميدو نبيل - ميدو أسامة - أحمد طعيمة.

الهجوم: عبد الرحمن شريف - سمير محمد.

وتمكن فريق «أهلي 2003» من رفع رصيده إلى النقطة ٣٩ نقطة في صدارة الترتيب، مسجلاً سجل الفريق ٣٦ هدفًا، مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.