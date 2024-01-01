تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الديربي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال، لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري والتي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة المصري

حراسة المرمى: احمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد نصر، ومحمد دسوقي،اياد العسقلاني

خط الوسط: محمد بيومي وعمر الساعي ونادر فرج ومحمد عبد السميع وعبدالرحمن مجدي

خط الهجوم: ياو أنور.

موعد مباراة الإسماعيلي والمصري

تبدأ مباراة الإسماعيلي والمصري اليوم الإثنين في تمام السابعة مساء، ويستضيف ملعب برج العرب مواجهة اليوم الهامة بين الإسماعيلي والمصري.

وتبث مباراة الإسماعيلي والمصري عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي وبتعليق أيمن الكاشف.

ترتيب الإسماعيلي قبل صدام اليوم

يخوض فريق الإسماعيلي لقاء اليوم وهو في المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 2 مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 9 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.