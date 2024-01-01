تنتظر جماهير الكرة المصرية مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إنطلاقها في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا غدًا الثلاثاء استعدادا للبطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم غانا والرأس الأخضر بالإضافة إلى موزمبيق.

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مواعيد مباريات مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

وتأتي مواجهات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، كالتالي:

الجولة الأولى: مصر × موزمبيق – الأحد 14 يناير 2024 – 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: مصر × غانا – الخميس 18 يناير 2024 – 10 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: كاب فيردي × مصر – الاثنين 22 يناير 2024 – 10 مساء بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر النهائية لـ كأس أمم إفريقيا 2023

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.