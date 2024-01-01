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ننتظر فتح القيد.. فيوتشر يكشف تطورات انتقال لاعبه للزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، تطورات مفاوضات نادي الزمالك لضم ناصر ماهر لاعب الفريق.

وقال هيثم عرابي في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة dmc : "الزمالك لم يقدم عرض رسمي للحصول على خدمات ناصر ماهر".

أضاف "عرابي": "ناصر ماهر لاعب محترم وفيوتشر لن يقف أمام مستقبل أي لاعب، وننتظر لو حدث جديد في مسألة القيد فقد يتقدم نادي الزمالك بعرض جديد".

أكمل: "لابد من الحفاظ على مصلحة نادي فيوتشر الذي يحتاج إلى جودة عالية للمنافسة على البطولات المختلفة".

وأردف : "لم يصلنا أي شيء بخصوص عقوبات على محمود عبدالرحيم جنش بسبب تصريحاته عن عدم التواجد في صفوف المنتخب الوطني".

وأتم تصريحاته: "جنش لاعب محترم ومميز للغاية، وحديثه كان بسبب رؤيته بأن هناك العديد من اللاعبين يستحقون التواجد بصفوف المنتخب الوطني".

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