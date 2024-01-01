شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم صلاح محسن بقميص الأهلى بعد خروجه من حسابات كولر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج صلاح محسن مهاجم الأهلى من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق ليصبح أقرب اللاعبين للخروج من القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كولر لا يعتمد على صلاح محسن الفترة الماضية، وفتح الباب لرحيله، خاصة أنه يدفع بـ محمود كهربا فى مركز الهجوم، وأنتوني موديست، ويريد ضم مهاجم جديد.

وخاض صلاح محسن مع الأهلى 100 مباراة، بإجمالى 3258 دقيقة لعب، سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 6 أخرى وتلقى 6 كروت صفراء.

ولعب صلاح محسن خلال الموسم المنصرم مع سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع بند خيار الشراء مع انتهاء فترة إعارته قبل أن يقرر كولر عودته للقلعة الحمراء مرة أخرى من بداية هذا الموسم.

وانضم صلاح محسن للأهلى فى 2018، ليخرج من القلعة الحمراء معارًا إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في يناير 2020 ثم عاد إلى الأهلي في موسم 2020-2021 تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ، وكان هذا الموسم هو الأكثر ظهورًا مع الأهلي بعدما شارك في 38 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع تمريرة وحيدة، وشارك 1.177 دقيقة.

واستمر صلاح محسن في الموسم التالي (2021-2022)، ولكنه لم يخض سوى 21 مباراة، سجل هدف واحد وصنع 3 تمريرات حاسمة، بمعدل 835 دقيقة.

وفي أكتوبر 2022 وقبل قدوم مارسيل كولر، خرج صلاح محسن من الأهلي مجددًا على سبيل الإعارة إلى صفوف سيراميكا قبل أن يقرر كولر عودته فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتوج صلاح محسن مع الأهلى ببطولتين للدوري المصري ومثلهم لكأس مصر ومثلهم لدوري ابطال أفريقيا بجانب بطولة للسوبر المصري.