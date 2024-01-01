تدريبات تأهيلية لـ شيكا وعواد والمثلوثى وعمرو السيسى فى الزمالك

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسي والتونسي حمزة المثلوثي رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة. يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للرباعي من قبل الجهاز الفني لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، فقرة بدنية للاعبي الأبيض خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وتولى علاء رجب، مخطط الأحمال بالفريق، الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.