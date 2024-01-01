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سيدات تنس طاولة الأهلي أبطال دوري منطقة القاهرة

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق انبي، بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة النادي بفرع مدينة نصر.‏

قدم سيدات تنس طاولة  عروضا قوية للغاية، حيث حقق الفريق الفوز على فريق الشمس والزهور والمعادي وإنبي بنتيجة واحدة 3-0 في المباريات الأربعة.
بهذه النتائج حصل الأهلي على المركز الأول، وتوج بطلًا لبطولة منطقة القاهرة.

ومثل الفريق كلا من: هنا جودة، آلاء يحيى، رؤى الناغي، فريده حسين.
 ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، ‏وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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