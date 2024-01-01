في عيد ميلاده الـ34.. علي معلول مسيرة حافلة بالإنجازات مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي والمنتخب التونسي اليوم الأثنين ، بعيد ميلاده الـ 34 ، بعد أيام قليلة من تقديمه مردود فني مميز خلال مشاركته في كأس العالم للأندية مع الأهلي بالسعودية ديسمبر الماضي وحصد الترتيب الثالث والبرونزية.



ويعد الظهير التونسي من أفضل محترفي الأهلي تاريخيًا ، في مسيرته الممتدة مع الأحمر منذ عام 2016 وانتقاله من فريق الصفاقسي التونسي

بطولات الظهير التونسي مع الأهلي ..

وتمكن معلول خلال مشواره مع الأحمر من حصد لقب الدوري الممتاز 5 مرات ، والتتويج بكأس مصر 3 مرات.

كما حصد مع الأهلي لقب السوبر المحلي 5 مرات ، بالإضافة إلى المساهمة في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات ، ولقبين للسوبر الأفريقي.

كما يعد معلول الأكثر صناعة للأهداف من مركز الظهير في تاريخ الأهلي ، في مشاركاته التي وصلت إلى 272 مباراة ، سجل خلالها 51 هدفًا.

تفاصيل اجتماع الأهلي الأخير ..

وعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، اجتماعًا ظهر يوم الأربعاء الماضي مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة حسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

و خلال ‏اللقاء ناقش محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات. وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏