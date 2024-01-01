كولر يحسم موقفه من رحيل جوكر الاهلي

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، موقفه من رحيل جوكر القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اكثر من لاعب بالرحيل عن النادي الاهلي في صفقة تبادلية مع فيوتشر لضم عمر كمال عبدالواحد، أبرزهم صلاح محسن وخالد عبدالفتاح.

وأوضح الاعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن كولر عبر عن رفضه لرحيل خالد عبد الفتاح إلى فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال.

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وأشار إلى أن كولر يتمسك ببقاء خالد عبدالفتاح، ليقوم الاهلي بعرض خدمات محمود متولي، إلا أن نادي فيوتشر رفض هذا العرض وأكد أنه لاعب مميز لكنه يرغب في تدعيم مراكز أخرى.

وكانت هناك مصادر قد أكدت أنه من المتوقع أن يحسم الاهلي صفقة عمر كمال من فيوتشر، اليوم أو غدًا الثلاثاء.