إصابة لاعب منتخب الجزائر وصدمة قبل أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن إصابة لاعب المنتخب الأول لكرة القدم، وغيابه عن القائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان رسمي، اليوم الإثنين، عبر موقعه على الإنترنت: “غادر المهاجم الدولي أمين غويري معسكر المنتخب الوطني الحالي بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي”.

وأضاف: “اتضح إصابته بعد مراجعة التقرير الطبي لناديه. لن يتمكن اللاعب من المشاركة في كأس أمم أفريقيا. يتمنى الاتحاد والمنتخب الوطني الشفاء العاجل للمهاجم”.

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ويعد غويري، صاحب الـ 23 عامًا، لاعب فريق ستاد رين الفرنسي، من العناصر الأساسية مع منتخب الجزائر، علمًا بأنه اختار تمثيل منتخب “الخضر” بدلاً من فرنسا قبل شهور قليلة.

ويستعد منتخب الجزائر للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، حيث يسافر إلى توجو اليوم من أجل إقامة معسكر يستمر حتى العاشر من يناير.

وتواجه الجزائر خلال المعسكر الخارجي بنظيره توجو يوم الجمعة المقبل، ثم يلتقي بنظيره بوروندي بعدها بأربعة أيام.

ويتواجد منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.