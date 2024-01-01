منافس مصر.. مفاجات في قائمة منتخب غانا بكأس أمم أفريقيا 2023

أعلن كريس هوتون المدير الفني لـ منتخب غانا عن قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أفريقيا في الفترة من 13 يناير وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا على رأسهم النجوم السوداء منافس مصر.

وتلعب غانا ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر، موزمبيق والرأس الأخضر، حيث تستهل البلاك ستارز مشوارهم أمام كاب فيردي يوم 14 يناير.

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وشهدت قائمة منتخب غانا غياب لاعب وسط آرسنال، توماس بارتي، المصاب بجانب استدعاء مهاجم ميدياما منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، جوناثان سواه.

قائمة غانا في كأس أمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري، جوزيف ولاكوت، لورانس أتي زيجي.

الدفاع: أليدو سيدو، دينيس أودوي، كينجسلي شنيدلير، جيدون مينساه، عبدول فاتاو، نيكولاس أوبكو، دانيال أمارتي، ساليسو محمد، ألكسندر دجيكو.

الوسط: بابا إدريسو، إليشا أويسو، عبدول ساليس، ريتشموند لامبتي، محمد قدوس، أندري أيو، رانسفورد كونيجسدورفر.

الأجنحة: عثمان بوكاري، جوزيف بانستل، جوردان أيو، إرنست نوماه.

الهجوم: إينياكي ويليامز، أنطوان سيمينيو، جوناثان سواه.