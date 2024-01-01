"إمام عاشور كان بيضحك علينا".. حازم إمام: كنا بنادي على كهربا بـ "يا أهلاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، عن رحيل إمام عاشور لاعب الفريق، إلى النادي الأهلي، ومن قبله محمود عبدالمنعم كهربا.

قال حازم إمام في لقاء تلفزيوني عبر قناة "dmc": "عمري ما كنت أتوقع أن إمام عاشور يروح الأهلي أبدا، كلامه معانا وكل حياته هو زملكاوي جدا أو كان بيضحك علينا كل ده".

أضاف "إمام": "محمود كهربا أنا عارف أنه أهلاوي وكنا بنقوله في النادي وبناديه يا أهلاوي، ومكنتش مستغرب من رحيله للأهلي".

أوضح: "في استقرار حاليا داخل نادي الزمالك مع المجلس الجديد ولكن مش هنحس بيه غير لما أزمة القيد تتفك الأول، وكابتن معتمد جمال عمل كل اللي عليه الفترة اللي فاتت ولكن لو القيد هيفضل مقفول ومش هيفتح فهو من الأفضل انه يستمر لنهاية الموسم".

أكمل: "لو تم فك القيد وفي صفقات جديدة لازم مدرب أجنبي مع الفريق ومعتمد جمال ممكن يكون معاه في الجهاز".

أردف: "رحيل أحمد سيد زيزو صعب لكن لو أزمة القيد متحلتش فممكن رحيله يكون حل لأزمة نادي الزمالك المادية، خاصة أنه قدم لنادي الزمالك الكتير".

أتم تصريحاته: "أنا شايف أن لو اتحلت أزمة القيد لازم المجلس يحافظ على زيزو ويستمر ويحافظ على نجوم الزمالك ويجيب لعيبة سوبر زي اللي مشيت علشان نكون فريق قوي".