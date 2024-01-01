"هنرجع ننافس".. تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، ومعه وعبد الواحد السيد مدير الكرة على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي.

وتحدث أحمد سليمان مع اللاعبين على أهمية استغلال فترة التوقف والاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الزمالك سيعود للمنافسة في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً، وشدد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد.

وأوضح "سليمان" للاعبين أن مجلس الإدارة يعمل على توفير كافة متطلبات الفريق وتهيئة المناخ المناسب لهم من أجل المنافسة على كافة البطولات، في الفترة المقبلة.

ومن جانبه طالب عبد الواحد السيد، مدير الكرة، من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في الفترة الحالية، واستغلال فترة توقف الدوري بالشكل الأنسب.