الأهلى 22-4 الزمالك.. حصاد بطولات قطبي الرياضة المصرية في الألعاب الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد العام المنقضي منافسات شرسة وحامية بين قطبي الرياضة المصرية الأهلي والزمالك على مختلف الألعاب الجماعية.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما حققه الفريقين في هذا العام.

كرة القدم

بالرغم من تحقيق الأهلي لخمسة بطولات في عام 2023 وهم الدوري ودوري ابطال افريقيا بطولتي السوبر المصري وكاس مصر.

لكنه لم يلتقي مع الزمالك في اي نهائي من النهائيات الأربعة.

وواجه الأهلي نظيره الزمالك في الدور الثاني من الدوري الممتاز وانتهت لصالح كتيبة مارسيل كولر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وحسم الأهلي الدوري المصري برصيد 83 نقطة متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر على حساب بيراميدز بنتيجة 2-1، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

كما فاز الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز بهدف دون رد أحرزه علي معلول.

كما توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد بعد الفوز في الذهاب 2-1 ثم التعادل في العودة بنتيجة 1-1، ليتوج الفريق الأحمر بلقبه القاري رقم 11 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري للأبطال بمسماه الجديد على حساب فيوتشر بنتيجة 4-2، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية والمركز الثالث على حساب فريق أوراوا الياباني بنتيجة 4-2.

كما خسر الأهلي في هذا العام نهائي السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

كما ودع الأهلي بطولة دوري السوبر الإفريقي من نصف النهائي بعد الخسارة أمام صنداونز ذهابا بنتيجة 1-0، والتعادل 0-0 في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وفي المقابل لم ينجح الزمالك في حصد اي لقب حيث أنهى الدوري في المركز الثالث.

كما ودع الفريق منافسات دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات بعد ان احتل المركز الثالث.

كما اعتذر الفريق الأبيض عن خوض كأس السوبر أمام الأهلي ليحل بديلا منه فريق بيراميدز.

كرة اليد

حقق الأهلي 5 بطولات هذا العام بين محلي وقاري، بينما حقق الزمالك بطولة وحيدة فقط، بالإضافة إلى تحقيق فريق السيدات بالقلعة الحمراء لبطولتين الدوري والكأس

حيث توج الأهلي بدوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك في ختام المسابقة بنتيجة 24-21.

كما توج الأهلي بكأس مصر لليد على حساب سبورتنج بنتيجة 32-22، بعد اقصاءه الزمالك من نصف النهائي المسابقة.

توج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك الذي أقيم في دولة الإمارات.

كما حصد الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي لليد المؤهل لكأس العالم للأندية ( سوبر جلوب) على حساب الزمالك بنتيجة 27-24.

كما توج الأهلي بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد على حساب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 37-23، ليحقق لقبه السادس في هذه البطولة القارية.

وودع فريق يد الأهلي مسابقة كأس مصر لموسم 2023-2024 بعد الخسارة أمام فريق البنك الأهلي في الثواني الأخيرة بنتيجة 26-27.

توج الزمالك بلقبه وحيد وكان في بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لليد على حساب الأهلي بنتيجة 26-25.

منافسات السيدات:

كما توجت سيدات الأهلي بلقب كأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك في النهائي بنتيجة 33-22.

وايضا توجت سيدات الأهلي للي بلقب الدوري على حساب سبورتنج في المباراة الختامية بنتيجة 28-24.

كرة السلة

توج الأهلي بثماني بطولات لفرق الرجال والسيدات من بينهم لقب قاري لفريق الرجال.

حيث توج ببطولتي الكأس والسوبر على حساب الزمالك في نهائي المسابقتين.

توج الأهلي بلقب دوري السوبر لكرة السلة على حساب الإتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في سلسلة النهائي في عدد المواجهات بعد أن تغلب على الفريق السكندري في المواجهة الأخيرة من النهائي بنتيجة 72-70.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري السوبر على حساب الزمالك بعد التغلب عليه بنتيجة 3-0 في سلسلة مواجهة نصف نهائي دوري السوبر.

وحصد الأهلي لقب كأس مصر لكرة السلة على حساب الزمالك بنتيجة 72-65 في النهائي الذي أقيم بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كما توج الأهلي بلقب كأس السوبر لكرة السلة على حساب الزمالك بنتيجة 64- 60 والذي أقيم في دولة البحرين.

وفي أثناء طريقه نحو الفوز بدوري المرتبط للسلة أقصى الأهلي نظيره الزمالك من ربع النهائي ثم الاتحاد في نصف النهائي قبل أن يتوج باللقب على حساب سموحة في المباراة النهائية للمسابقة.

وحصد الأهلي لقب الدوري الأفريقي للسلة على حساب دوان السنغالي بنتيجة 80-65 في نهائي البطولة.

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر لكرة السلة أمام نظيره الاتحاد بعد إلغاء مباراة نظراً لسقوط مدرج في صالة حسن مصطفى، قبل أن يقرر الأهلي اهداء اللقب للاتحاد السكندري ليوافق اتحاد السلة على ذلك، وبالرغم من إقامة المباراة في ديسمبر لكن القرار النهائي لاتحاد السلة صدر في يناير 2023.

وفي إطار منافسات السيدات حققت سيدات الأهلي لكرة السلة الفوز بثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر، وجاءت جميع هذه البطولات على حساب سيدات الجزيرة.

بينما خسرت سيدات سلة الأهلي بطولة دوري المرتبط أمام سبورتنج في النهائي.

كرة الطائرة

حصد الزمالك 4 ألقاب مناصفة بين الرجال والسيدات بينما حقق الأهلي لقبين فقط مناصفة بين الرجال والسيدات.

حيث توج الزمالك ببطولتي الدوري والكأس على حساب الأهلي.

حيث حقق الزمالك بطولة الدوري على حساب الأهلي بنتيجة 2-0 في سلسلة النهائي.

وأكد الزمالك تفوقه بتحقيق لقب كأس مصر للطائرة على حساب الأهلي بنتيجة 2-1 في سلسلة النهائي.

وخسر الزمالك نهائي بطولة أفريقيا للأندية للطائرة أمام فريق مولودية بوسالم التونسي بنتيجة 2-3.

بينما حقق الأهلي لقبه الوحيد في منافسات الرجال عربيا وجاء على حساب النصر البحريني بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

أما في منافسات السيدات

حققت سيدات الأهلي بطولة الدوري بعد منافسة شرسة مع الزمالك بعد التغلب عليه في النهائي بنتيجة 2-1 في سلسلة النهائي.

بينما تمكنت سيدات الزمالك من حسم لقب كأس مصر للطائرة بنتيجة 2-0 في سلسلة النهائي.

كما حققت سيدات الزمالك لقب تاريخي لهن بعد الفوز ببطولة أفريقيا للأندية للطائرة المرة الأولى في تاريخ سيدات الفريق الابيض على حساب الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.