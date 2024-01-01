غياب فتوح وزيزو عن مران الزمالك.. وتدريبات تأهيلية للرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد مران الفريق الأول لنادي الزمالك خوض الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسي والتونسي حمزة المثلوثي، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداد للفترة المقبلة.

وأدى الرباعي تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

كما خصص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال فقرة بدنية للاعبين خلال المران حيث تولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة.

كما خاض لاعبو الفريق تدريبات فنية خلال مران اليوم وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية خلال المران.

وشهد التدريب غياب الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي، بعدما قرر الجهاز الفني بمنح الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في ختام المران شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها في مران اليوم.