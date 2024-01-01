شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، لإقامة معسكر إعداد من أجل الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، والتى يسعى فيها الفراعنة للتتويج بها، وفى الأسطر التالية نرصد كل ما تريد معرفته عن معسكر الفراعنة فى صيغة سؤال وجواب.

س.. متى ينطلق معسكر منتخب مصر؟

ج.. ينطلق معسكر منتخب مصر غدًا الثلاثاء 2 يناير، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

س.. أين يقام معسكر منتخب مصر؟

ج.. تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة معسكر المنتخب فى الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهراستعدادا لبطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير فى كوت ديفوار.

س.. متى ينتظم محمد صلاح فى معسكر منتخب مصر؟

ج.. ينتظم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، فى معسكر منتخب مصر يوم 4 يناير استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

س.. من يقع فى مجموعة منتخب مصر؟ س.. من يقع فى مجموعة منتخب مصر؟ ج.. يقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، والتى تضم كلاً مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

ج.. يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

س.. متى تقام مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق؟

س.. من هم اللاعبون المتواجدون فى قائمة المنتخب؟

ج.. ضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.