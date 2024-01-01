شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم ولن نفاوض عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، لم يدخل حسابات الزمالك خلال الفترة الماضية، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، إنه إذا دخل الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب فمن الذى يفاوضه من مجلس الإدارة، وهل يتم التفاوض معه دون الرجوع للمجلس، مشيرا إلى أن عمر كمال لم يدخل حسابات الزمالك، ولن يكون فى حسابات الفريق حتى بعد حل أزمة القيد عندما تنتهى.

وخاض فريق الزمالك تدريباته اليوم، على ملعب النادى بميت عقبة ، وشهد التدريب غياب الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي، بعدما قرر الجهاز الفني بمنح الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.