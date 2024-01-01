منافس مصر.. توماس بارتي خارج قائمة غانا لكأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - اصبح مؤكدا عدم وجود اسم نجم الارسنال ومنتخب غانا توماس بارتي ضمن قائمة المنتخب الغاني لبطولة كأس الأمم الافريقية و التي ستنطلق يوم ١٣ يناير الجاري في العاصمة الايفوارية ابيدجان .

وحاء استبعاد توماس بارتي من قائمة منتخب غانا بسبب استمرار معاناته من إصابة بتمزق عضلي والتي ابعدت الاعب عن المباريات منذ شهر أكتوبر الماضي حيث لم يشارك هذا الموسم سوى في خمس مباريات رسمية وكان من المنتظر ان يكون لائقا لخوض المباريات اعتبارا من نهاية يناير الجاري الا ان المدير الفني لمنتخب غانا كريس هاوتون لن يغامر بوضعه ضمن قائمة منتخب النجوم السوداء .

وكان مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق الارسنال قد أكد ان غياب بارتي الطويل يعد بمثابة الخسارة الكبيرة لنادي الارسنال و منتخب غانا حيث وصفه انه رميزة اساسية لدي فريقه مشيرا ان إصابته الطويلة باتت تمثل ازعاج للأرسنال .

يذكر ان منتخب غانا يضم في صفوف لاعبين فقط من الدوري الأنجليزي وهما محمد قدوس لاعب ويستهام يونايتد و اندريه ايو لاعب كريستال بالاس .

المعروف ان منتخب غانا يلعب في المجموعة الثانية لكأس الأمم الافريقية ضمن المجموعة الثانية مع مصر و موزمبيق والرأس الأخضر .