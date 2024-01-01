مران منفرد لـ عواد على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة بالركض حول الملعب على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.





وكان اللاعب خاض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران، قبل أن يخوض فقرة بالركض حول الملعب في نهاية المران، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

مواجهة المنتخب الأولى بأمم أفريقيا ..

ويستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها ، بملاقاة نظيره موزمبيق في تمام السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري لحساب مرحلة دور المجموعات.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات البطولة خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من فبراير المقبل.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.