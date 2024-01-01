الشباب السعودي يستهدف التعاقد مع سييرا لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض مسؤولو التعاقدات بنادي الشباب السعودي مفاوضات قوية من أجل تولى التشيلي لويس سييرا المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

التشيلي لويس سييرا

كان لاعب في وسط الملعب ومثل الكثير من الاندية داخل تشيلي وخارجها منها كوكو كولو الذي فاز معه بالدوري ثلاث مرات وكاس تشيلي مرة ، بجانب لعبه لفريق يونيون إسبانيولا وفاز بالكأس التشيكي ثلاث مرات ، بجانب أنه لعب أيضا ريال بلد الوليد كاعارة وساوباولو البرازيلي وفريق تايجر أونيال وحاز على لقب أفضل لاعب في تشيلي عام 2005 .

ومع المنتخب التشيلي كان لاعبا دوليا حيث شارك مع المنتخب في 53 مباراة أحرز بها ثماني أهداف خلال الفترة من 1991 حتى عام 2000 ن فيما أعتزل خوسيه سييرا عام 2009 وبدأ في التفكير في التدريب

ويرغب المدرب التشيلي في قبول عرض النادي السعودي، وخوض تجربة جديدة مع الفريق العاصمي.

ويبحث الشباب السعودي امكانية التعاقد مع سييرا لمدة 6 أشهر، بعد رحيل الكرواتي إيجور بيسكان المقال بسبب سوء نتائجه منذ انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي.

وقاد المدرب التشيلي تجربة التدريب في الدوري السعودي من قبل مع فرق اتحاد جدة، والوحدة والطائي السعوديين.

واسندت المهام الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الشباب السعودي بالموسم الحالي الى الهولندي مارسيل كايزر، وخلفه الأرجنتيني خوان براون مكلفًا، ثم الكرواتي إيجور بيسكان الذى تمت اقالته.

ويتواجد فريق الشباب في المركز الحادي عشر بترتيب جدول مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة منذ انطلاق البطولة.