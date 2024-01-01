كاف ينعش خزينة الأهلي بـ مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - انتعشت خزينة النادي الأهلي، بمبلغ مليون دولار، خلال الساعات الماضية، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وعلم موقع "الخليج 365"، أن النادي الأهلي تلقى إيداع من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بقيمة مليون دولار، وهو القسط الأول، نظير مشاركة الفريق الأحمر، في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وأوضح المصدر، أنه يتبقى للفريق الأحمر، مبلغ 700 ألف دولار، سوف يتم سداده من كاف على دفعتين خلال شهر فبراير ويونيو المقبلين بقيمة 350 ألف دولار كل قسط.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، خرج من الدور قبل النهائي ببطولة دوري السوبر الأفريقي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي، بمجموع المباراتين.