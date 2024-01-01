مدرب المنتخب السابق: استبعاد لاعب الأهلي قرار خاطئ.. واعتزال طارق حامد مؤثر



محمد اسماعيل - القاهرة - علق طارق مصطفى المدرب السابق لمنتخب مصر، والمدير الفني لفريق البنك الأهلي، على اختيارات روي فيتوريا لقائمة الفراعنة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.

قال طارق مصطفى في برنامج إذاعي: "ضد استبعاد الثنائي ياسر إبراهيم لاعب فريق الأهلي، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي، من منتخب مصر، لأن القائمة كانت في احتياج لهما في البطولة الأفريقية"..

وأوضح:" ياسر إبراهيم يقدم مستويات مميزة طوال الفترة الماضية مع النادي الأهلي ولديه خبرة كبيرة تجعله يتواجد في هذه البطولة الكبرى، وتجعلك وقت ما تحتاجه تلاقيه في الملعب بنفس المستوى، وقرار استبعاده غريب.

وأضاف: "وفي المقابل، المنتخب كان يحتاج مجهودات محمد شريف، خاصة وأنه مهاجم يستطيع التسجيل من نصف فرصة ويلعب في دوري قوي حاليا، بجانب أنه يلعب في أكثر من مركز هجومي".

وأكمل: "اعتزال طارق حامد لاعب ضمك السعودي، الدولي سيؤثر بشكل سلبي على المنتخب لأنه لاعب دفاعي رائع، ويستطيع أن يعطي الجهاز الفني 100% خلال المباريات خاصًة، وأن بطولة كأس الأمم الأفريقية، كبيرة وكان سيحتاج لجهوده فيتوريا المدير الفني للمنتخب".