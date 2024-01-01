مصيلحى يؤكد استمرار دعم الاتحاد السكندري عقب وصوله للمركز الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت حالة من الفرح على مشجعى الاتحاد السكندري لفوز الفريق الاول لكرة القدم على فريق الداخلية بهدف نظيف مما جعل زعيم الثغر يستقر بالمركز الثالث بجدول الدورى بعد أن حصد ال٣ نقاط وارتفع رصيده إلى ١٨ نقطة حيث تحولت صفحات السوشيال ميديا المنسوبة لجماهير الاتحاد إلى منصات تهانى للفريق الأخضر.

وبات الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الكابتن طارق العشرى مصدر السعادة للجماهير ولمجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى للنتائج المتقدمة والفوز المتكرر بعد أن تبادل الادوار مع فريق كرة السلة بالنادى فى تبادل محير لمحبى الاتحاد السكندرى

وأكد محمد مصيلحى رئيس زعيم الثغر على دعم فريق الكرة والعشرى وجهازه المعاون لافتا الى أن نظرته فى إختيار العشرى وبقائه مع الفريق شىء مؤكد خاصة وأن رؤيته فى إختياره كانت ثاقبة مما جعله لا يتأثر ببعض النتائج الاولى

وطالب رئيس نادى الاتحاد السكندرى على الحفاظ على المستوى الفنى خلال الفترة القادمة محذرا من الثقة الزائدة والتراخي خلال فترة توقف الدورى التى قد تصل الى ٤٠ يوم تقريبا